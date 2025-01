Everton x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem

Por fim, o técnico Unai Emery segue com alguns problemas no time. A baixa mais recente fica por conta de Ross Barkley, que sofreu uma lesão na partida contra o West Ham, pela Copa da Inglaterra, e desfalca os Villans nesta quarta-feira. Assim, o meia se junta a Amadou Onana, Lucas Digne e Pau Torres no departamento médico do clube.

Everton x Aston Villa

21ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 15/01/2025, às 16h30 (de Brasília).

Local: Goodison Park, em Liverpool (ING).

Everton: Jordan Pickford; Ashley Young, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite e Vitaliy Mykolenko; Jesper Lindstrom, Gana Gueye, Orel Mangala, Abdoulaye Doucouré e Iliman Ndiaye; Calvert-Lewin. Técnico: Leighton Baines.

Aston Villa: Dibu Martinez; Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings e Lucas Digne; Boubacar Kamara, Amadou Onana e Youri Tielemans; Leon Bailey, Jhon Duran e Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery.

Árbitro: David Coote (ING).

VAR: Paul Tierney (ING).

Onde assistir: Disney+ (streaming).