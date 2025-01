Em jogo com gol polêmico na Ilha do Retiro, Sport fica no empate com Decisão

Com o time sub-20, Leão busca empate por 1 a 1 na reta final da partida disputada em seus domínios, pela segunda rodada do Pernambucano

O Sport, em seu primeiro jogo como mandante na temporada, atuou com o time sub-20 e empatou por 1 a 1 com o Decisão na noite desta terça-feira (14), pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. Henrique abriu o placar para o Bode, mas Luiz Henrique, o Gago, deixou tudo igual na Ilha do Retiro.

A polêmica da partida ficou por conta do gol do Decisão aos 21 minutos do segundo tempo. Isso porque o atacante finalizou no travessão, e a bola chegou a cruzar a linha. Entretanto, houve reclamação pelo lado rubro-negro. A arbitragem, porém, confirmou a vantagem parcial dos visitantes. O Leão igualou o placar aos 38 minutos. Na reta final, o Sport tentou o abafa, mas não teve sucesso.