Em grande jogo, Manchester City leva gol no fim e empata com Brentford pela Premier League

Em jogo com muitas finalizações e chances de gol, as equipes ficam no 2 a 2 e estacionam na tabela do Campeonato Inglês / Crédito: Alex Pantling

O Manchester City perdeu grande chance de subir na tabela de classificação da Premier League. Em jogaço válido pela 21ª rodada, a equipe de Pep Guardiola visitou o Brentford, abriu 2 a 0 de vantagem e levou o empate nos acréscimos. Foden fez os dois dos Citizens, com Wissa e Norgaard deixando tudo igual. Foi uma partida emocionante, com muitas finalizações e chances de ambos os lados. Outro fator interessante foi o baixo número de faltas. O time da casa, por exemplo, cometeu sua primeira infração após os 60 minutos. A rodada vinha sendo excelente para o City. No entanto, o gol sofrido no fim fez o time permanecer na sexta colocação, agora com 35 pontos. O Brentford está em décimo lugar, com 28.

Na próxima rodada, o Brentford recebe o Liverpool, às 12h (de Brasília) de sábado (18). Já o City visita o Ipswich, às 13h30 de domingo (19).

Jogo com muitas emoções O primeiro tempo pode ser dividido em duas partes. Com o apoio da torcida, o Brentford foi melhor nos primeiros 20 minutos, atacando o City pelos flancos, principalmente pelo lado direito. Mbeumo perdeu boa chances, parando em Ortega, que deixou Ederson no banco. A partir dos 22 minutos, os Citizens tomaram conta do jogo, com De Bruyne entrando em ação. Se não tem mais a força das arrancadas, o passe do belga segue espetacular. Em três ocasiões, deixou os companheiros bem na fita para abrir o placar. Primeiro foi Haaland, que cabeceou para fora. Em seguida, Matheus Nunes recebeu na boa e demorou a finalizar, perdendo boa oportunidade. Por fim, toque preciso para Kovavic arrematar de fora da área, e a bola passou raspando.

O ritmo seguiu intenso no segundo tempo. O Brentford imprimia velocidade em suas escapadas, levando perigo ao City. A equipe visitante, por sua vez, tentava mais nas jogadas individuais. Em uma delas, Savinho acertou a trave de Flekken. Os anfitriões também tiveram suas oportunidades, mas pecaram nas finalizações. City abre o placar com Foden A torcida do Brentford teve duas sensações ruins em seguida. O time chegou a abrir o placar, mas o árbitro marcou corretamente o impedimento no início do lance. Na cobrança da infração, o City tocou bem a bola, Savinho achou De Bruyne na direita. O cruzamento, como sempre, perfeito para Phil Foden marcar em finalização com estilo. O jogo estava aberto. Em bom ataque pela direita, Damsgaard achou Mbeumo livre. O camaronês passou por Ortega e cruzou, Wissa bateu e Ake, em cima da linha, salvou o City. Aos 32, Foden mostrou que a boa fase está voltando. Ele aproveitou rebote em jogada de Savinho e marcou o segundo gol. Contudo, o Brentford não estava morto. Em cruzamento da direita, Ake não achou a bola e Wissa teve tempo de dominar na frente do goleiro para diminuir o marcador.