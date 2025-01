Elche x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Elche e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 15/1, pelas oitavas de final da Copa do Rei. O jogo será no Manuel Martínez Valero, em Elche, pois as equipes estão em bom momento. O Atlético lidera o Campeonato Espanhol com 44 pontos, contra 43 do Real, e venceu seus últimos 14 jogos, recorde na história do clube. Assim, é favorito e espera aumentar essa marca com mais um triunfo, desta vez fora de casa. Mas o Elche é o vice-líder da Segundona, com grande chance de voltar à elite, e espera mostrar serviço eliminando um titã que só sabe o que é vencer desde o fim de outubro.

Na Copa do Rei desta edição, o Atlético de Madrid eliminou Cacereño e Marbella. O Elche entrou uma fase antes Coria,Yeclano e Las Palmas.