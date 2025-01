De volta ao Fluminense, Pitaluga explica negociação e exalta Fábio: ‘Um exemplo’

Apresentado ao clube que o revelou, goleiro fala sobre experiência no futebol europeu e projeta o que o Tricolor almeja em 2025

Para a nova temporada, o Fluminense terá em seu elenco um velho conhecido. Trata-se do goleiro Marcelo Pitaluga, revelado nas divisões de base do clube, que agora tem a oportunidade de voltar a vestir a camisa tricolor. Assim, durante sua apresentação, o arqueiro fez questão de frisar que retornou para casa e exaltar a chance de trabalhar com Fábio.

“Foi algo rápido, na verdade. Eu estava em um empréstimo na Escócia, próximo ao Natal. Tive uma conversa com meu empresário e o André, preparador de goleiros. Vi com ótimos olhos e como uma grande oportunidade de voltar para casa. Um passo importante para a minha carreira e não tive dúvidas para essa decisão”, disse.