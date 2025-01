Cuca e salário milionário: o que motiva Júnior Santos a deixar o Botafogo para fechar com o Atlético

Treinador do Atlético fez contato direto com o jogador. Salário mais alto no Galo também foi diferencial

O Atlético resolveu agir no mercado. Após uma janela abaixo do esperado, a informação do dia que agitou o futebol brasileiro partiu de Belo Horizonte. O Galo encaminhou a contratação de Júnior Santos, atacante do Botafogo, e dois fatores foram fundamentais para que a negociação tenha um desfecho positivo.

Um deles foi o contato do técnico Cuca. Enquanto a negociação acontecia, o treinador conversou com o atleta e explicou a maneira como pretende utilizá-lo no ataque atleticano. O comandante garantiu ainda o papel do atacante ao lado de Hulk.