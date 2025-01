Cruzeiro x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam pelo FC Series, torneio de pré-temporada nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (15) / Crédito: Jogada 10

Os brasileiros Cruzeiro e São Paulo vão duelar nos Estados Unidos pelo torneio de pré-temporada FC Series. O confronto está marcado para esta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Inter&Co Stadium, em Orlando, na Flórida. Os torcedores estão ansiosos e na expectativa para a estreia de algumas contratações para a temporada. Confira as principais informações do amistoso. Onde assitir O confronto terá transmissão da Band (TV aberta), SporTV (TV fechada) e CNN Espostes, TNT Sports e Canal GOAT (youtube).

Com nove reforços já anunciados para a temporada, o Cruzeiro chega com muitas novidades em 2025. Ainda não há informações confirmadas sobre os titulares da Raposa, porém, para o duelo, deve contar com estreias importantes. Assim, poderá acontecer pelo menos duas modificações na equipe, e Dudu e Gabigol podem entrar no time comandado por Fernando Diniz. Apesar disso, outros reforços podem estrear no início ou até mesmo durante a partida.

Como chega o São Paulo Sem títulos em 2024, o Tricolor Paulista quer mudar essa situação em 2025. Para isso, terá a base do elenco da temporada passada este ano. Contudo, fez uma grande contratação no mercado: Oscar. O jogador brasileiro estava desde 2017 no futebol chinês e agora retornou ao seu país. Além disso, também fechou empréstimo do lateral-esquerdo Enzo Días, ex-River Plate. Portanto, há uma expectativa para a estreia dos reforços no Soberano. CRUZEIRO X SÃO PAULO FC Series – Amistoso

Data e horário: 15/01/2025 (quarta-feira), às 21h30

Local: Inter&Co Stadium – Flórida, Estados Unidos

CRUZEIRO:Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Kaio Jorge, Dudu e Gabigol. Técnico: Fernando Diniz

SÃO PAULO:Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Alisson, Pablo Maia e Oscar; Lucas, Calleri e Luciano. Técnico: Luis Zubeldía

Arbitragem: Não divulgada