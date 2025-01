Cruzeiro passa susto, mas vence Portuguesa e se classifica na Copinha

Portuguesa começa vencendo, mas Cruzeiro parte para o ataque e consegue virada e acesso à próxima fase do torneio

O Cruzeiro venceu a Portuguesa por 3 a 1, de virada, em jogo disputado na tarde desta terça-feira (14), no estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos, pela terceira fase da Copinha 2025. Com o resultado, a Raposa avançou para a próxima fase do torneio.

A Raposa agora aguarda o vencedor de Bahia e Coritiba para saber quem enfrentará na fase seguinte da competição.