Cruzeiro: Fabrício Bruno revela contato de atletas antes do anúncio

A negociação entre Cruzeiro, Flamengo e Fabrício Bruno não foi fácil. O próprio zagueiro, durante sua apresentação, lembrou da angústia durante os tratativas, que contaram com idas e vindas. E, nos bastidores agitados, dois atletas importantes do elenco foram fundamentais. Inicialmente, Gabigol fez diversos contatos com o zagueiro, ex-companheiro de time no Flamengo. O objetivo era convencer o defensor a assinar com a Raposa.

"Sobre o Gabi, foram inúmeras conversas e ligações. Por ele saber o que sou, a qualidade que tenho, e tudo o que posso entregar aqui, assim como no Flamengo. Só peço comprometimento, acima de tudo, independentemente do clube em que estamos. Porque, no fim das contas, ele é uma referência, é midiático. No final de tudo, é o carinho e essa simpatia que ficam", ressaltou o zagueiro.

Aliás, em determinado momento, Fabrício Bruno também deu dicas ao atacante, anunciado pelo Cruzeiro no primeiro dia do ano. “Já tinha falado com o Gabi, disse que estava chegando a um clube fantástico. Falei que, com certeza, ele seria muito bem recebido, porque o povo mineiro tem esse acolhimento. Na primeira semana, ele me disse que estava encantado com a forma como foi recebido. Esse é o jeito do povo mineiro, a forma de cativar as pessoas. Quero que ele seja feliz assim como fui neste clube”, concluiu. Dudu entra na conversa Além de Gabriel Barbosa, o atacante Dudu também fez contato com Fabrício Bruno durante as negociações.