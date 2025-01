Copinha tem os 16 duelos da terceira fase definidos; confira

Nesta segunda-feira, 13/1, rolou o segundo e último dia da segunda fase da Copinha SP. Foram 16 jogos que sacramentaram as vagas finais à terceira fase. O Bragantino venceu e eliminou o Flamengo. Grêmio, Vasco, Corinthians e Palmeiras avançaram sem muito conforto. Além disso, houve a classificação histórica do Ituano em cima do Sfera por 16 a 15 na disputa por pênaltis.

Assim, vamos aos últimos jogos da segunda fase: