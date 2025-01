Conselho do Corinthians agenda reunião para votar impeachment de presidente

O Conselho Deliberativo do Corinthians vai voltar a debater o impeachment do presidente Augusto Melo na próxima segunda-feira (20), no Parque São Jorge. A primeira chamada da convocação será às 18h (de Brasília), enquanto a segunda está marcada para às 19h (de Brasília).

A reunião deveria acontecer no dia 2 de dezembro do ano passado, mas o presidente Augusto Melo obteve uma liminar da Justiça minutos antes do início da votação e fez com que o encontro fosse suspenso. No entanto, a liminar por nova decisão judicial, no dia 12 de dezembro.