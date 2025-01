Com presença da torcida, Flamengo realiza treino nos Estados Unidos para estreia na FC Series

Jogadores recebem carinho dos torcedores em atividade no Ben Hill Griffin Stadium, que tem capacidade para 88 mil / Crédito: Jogada 10

Nesta terça-feira (14), o Flamengo realizou um treino aberto no Ben Hill Griffin Stadium, em Gainesville, nos Estados Unidos. O estádio do Florida Gators, equipe universitária de futebol americano, tem capacidade para 88 mil pessoas. Certamente, a atividade não encheu de torcedores, porém uma boa quantidade de rubro-negros estiveram presentes para acompanhar os jogadores do elenco principal. A comissão técnica de Filipe Luís elaborou trabalhos de passes e finalizações. Posteriormente, iniciou um coletivo com metade do campo. Para finalizar, os atletas deram corridas no gramado, aliás com o treinador participando.

Após o fim do treino, os jogadores do Flamengo foram atender os torcedores presentes no estádio, com autógrafos, fotos e interações. Além disso, Léo Ortiz e Gerson ganharam uma jersey e um capacete do Florida Gators, e presentearam os atletas da equipe universitária com Mantos Sagrados.

Gerson tranquiliza torcedores após dores no joelho no treino Durante o coletivo, Gerson colocou a mão no joelho direito e reclamou de dores na região. No entanto, deu continuidade e não deixou a atividade. Após o treino, o camisa 8 do Flamengo tranquilizou os torcedores e afirmou que está tudo bem. “Só pisei um pouco em falso, mas está de boa”, disse Gerson. O Rubro-Negro se prepara para a estreia na FC Series, contra o São Paulo, no domingo (19), no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.