Carlos Leiria comenta desejo de treinar time principal do Botafogo: ‘A diretoria vai dar a resposta’

Treinador interino do Glorioso comandou a equipe na vitória por 2 a 0 contra a Portuguesa no Carioca

Na noite desta terça-feira (14), o Botafogo chegou à primeira vitória em 2025 após bater a Portuguesa por 2 a 0, no Nilton Santos, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca. Questionado sobre o desejo de treinar o time principal do Glorioso, o técnico interino Carlos Leiria afirmou que as chances no meio do futebol surgem de forma inesperada.

“A equipe principal tem uma bateria de exames e avaliações para fazer. A gente continua a partir de amanhã o treino com os jogadores que jogaram menos. Continuamos focados para o jogo contra o Sampaio Corrêa. Eu sou técnico de futebol há aproximadamente 20 anos. O futebol não te pergunta se você está preparado. A oportunidade chega e você tem que estar. Minha função é vencer e apresentar qualidade dos garotos da base, como o Kayke hoje, além de resultados. À medida que as rodadas passarem, a diretoria vai dar a resposta que tem”, disse em coletiva.