Boca Juniors x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Boca Juniors e Juventude jogam na próxima quarta-feira (14), às 20h (de Brasília), uma partida amistosa como preparação visando a temporada 2025 das duas equipes. O palco do compromisso será o Estádio Único de San Nicolás, na Grande Buenos Aires.

O duelo de caráter inusitado vai ter transmissão do Disney+ Premium.

Como chega o Boca Juniors

Depois de assumir o comando técnico na reta final de 2024, Fernando Gago terá a chance, neste ano, de participar diretamente do processo de formação do elenco. Nesse sentido, aliás, a tendência é que a equipe de La Boca promova a estreia do reforço contratado para o comando de ataque, caso de Carlos Palacios. Contudo, tendo base em escalação de nomes que, habitualmente, tem menos oportunidades.