Ator que interpretou Messi nos cinemas também é jogador de futebol

Artista tem algumas semelhanças com o craque, como ser canhoto, além de ter atuado nas categorias de base da Argentina e do Newell's Old Boys

A trajetória espetacular de Messi tornou-se inspiração para a produção de um filme, que leva o mesmo nome do craque. O longa-metragem tem a direção de renomado cineasta espanhol Alex de la Iglesia. A produção traz detalhes da sua vida desde o início no futebol, que ocorreu no sul da cidade de Rosário até a sua chegada a Barcelona. Um dos atores escolhidos para interpretar Messi é Valentino Acuña. Ele foi escolhido para representar o astro em sua infância, principalmente por ter uma baixa estatura semelhante à do craque. Os dois, aliás, contam com outros aspectos parecidos como serem canhotos, além de ter passagens pela base da seleção argentina e do Newell’s Old Boys. O meio-campista, de 18 anos, aliás, ainda integra as categorias inferiores do time de Rosário.

Ator que fez papel de Messi é também uma promessa do Newell’s Por sinal, no atual cenário, Acuña é visto como uma principal promessa das categorias de base do Newell’s. O desempenho na base lhe garantiu uma convocação para defender a seleção da Argentina sub-20 no Sul-Americano da categoria, que vai ocorrer na Venezuela, a partir do dia 23 de janeiro. No período das gravações do filme, Valentino tinha sete anos e já se inspirava em Messi. Ele gravou algumas cenas sozinho e outras acompanhado dos amigos da categoria 2005 do time de Rosário que simbolizaram colegas de equipe e até mesmo adversários. A primeira oportunidade de Acuña com uma seleção da Argentina de base foi em outubro de 2022. Na ocasião, o técnico Pablo Aimar, ex-jogador, passou a observar o jovem meio-campista e seu desempenho agradou. As boas impressões lhe permitiram assegurar uma vaga no time. No Sul-Americano sub-17, que ocorreu no Equador, ele iniciou como reserva e se tornou titular. Além disso, conseguiu se manter entre os 11 iniciais no Mundial da categoria, que ocorreu na Indonésia em 2023.