Arsenal x Tottenham: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de clássico londrino na Premier League 2024/25. Nesta quarta-feira (15), Arsenal e Tottenham se enfrentam às 17h (de Brasília), em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Emirates Stadium, em Londres, na casa dos Gunners.

Porém, os Gunners querem virar a chave nesta quarta-feira e concentrar as forças para seguir na briga pelo título da Premier League. Assim, o Arsenal quer usar a força do Emirates Stadium, onde está invicto neste Campeonato Inglês, para diminuir a diferença para o líder Liverpool. O time londrino é o terceiro colocado com 40 pontos, seis a menos que os Reds.

No entanto, o técnico Mikel Arteta segue com muitos problemas no elenco. A baixa mais recente fica por conta do brasileiro Gabriel Jesus, que se lesionou na partida contra o Manchester United. Além disso, a equipe segue sem Bukayo Saka, um dos principais jogadores. Por fim, Ben White, Nwaneri, Tomiyasu e Calafiori completam a lista de desfalques.

Como chega o Tottenham

Por outro lado, o Tottenham faz uma campanha ruim na Premier League. A equipe está na 12ª posição, com 24 pontos, e vem de uma derrota em casa para o Newcastle por 2 a 1.