Apresentado no Palmeiras, Facundo detalha motivos de escolher o clube

Atacante uruguaio se colocou em disposição para ajudar a equipe de Abel Ferreira em qualquer posição no setor ofensivo

O Palmeiras prometeu um mercado forte para 2025. Ainda no final da temporada anterior, trouxe Facundo Torres, que jogava no futebol dos Estados Unidos. Nesta terça-feira (14), o jogador foi apresentado no Verdão e explicou os motivos que o levaram a escolher o clube.

Desse modo, Facundo Torres, uruguaio, vestirá a camisa 17 e afirmou estar pronto para ajudar a equipe comandada por Abel Ferreira. A estreia do Alviverde no Campeonato Estadual está marcada para esta quarta-feira (15), contra a Portuguesa, no Allianz Parque.