Após reunião com Textor, Botafogo se reapresenta em seu CT

Nesta terça-feira (14), o elenco principal do Botafogo se reapresentou no CT Espaço Lonier, para dar início à preparação para a temporada 2025. Após ameaças de não comparecer na data prevista, os jogadores tiveram uma reunião com o americano Textor, que se comprometeu a honrar os compromissos com os atletas do Alvinegro carioca.

Aliás, o motivo do possível não comparecimento ocorre devido ao atraso no pagamento de premiações e outras questões trabalhistas ainda do ano de 2024. Assim, o defensor Lucas Halter foi o primeiro a chegar ao local. Após a chegada do zagueiro, o lateral-esquerdo Alex Telles também chegou ao local com antecedência para as atividades iniciais do Botafogo, que já estreou no Carioca, atuando com time de base e jogadores retornando de empréstimo, entre eles, Patrick de Paula.