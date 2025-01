Anthoni e Ivan vão protagonizar disputa pela titularidade na meta do Inter

Dois arqueiros concorrem pela oportunidade de assumir o gol do Colorado com a ausência de Rochet por um problema no joelho esquerdo

Os goleiros Anthoni e Ivan prometem travar uma disputa interessante pela titularidade do Inter no começo da temporada. Isso porque o dono da posição, Rochet, apresentou um problema no joelho esquerdo, mais especificamente uma tendinoso. O clube optou por não estabelecer um prazo de retorno e a expectativa é de que Anthoni ou Ivan concorram pela vaga para o amistoso com a seleção do México e os compromissos iniciais no Campeonato Gaúcho.

Vale lembrar que o Colorado passou por situação semelhante no começo de 2024, já que o goleiro uruguaio também não estava disponível. Em um primeiro momento, Ivan foi o escolhido pelo técnico na época, Eduardo Coudet, para ser o substituto. Recém-contratado junto ao Corinthians após empréstimo ao Vasco, ele foi titular no primeiro embate diante do Avenida, mas se machucou ainda no primeiro tempo. A propósito, uma lesão grave, pois rompeu os ligamentos do joelho direito. Depois do longo processo de recuperação, Ivan chegou a voltar a ser relacionado na reta final de 2024, mas não recebeu uma chance de atuar.