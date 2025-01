Zubeldía comemora 44 anos e ganha bolo do São Paulo

Treinador festejou a nova idade em meio a pré-temporada do Tricolor nos Estados Unidos e se comparou a um vinho

A segunda-feira (13) foi de festa em meio aos treinos do São Paulo, em sua pré-temporada realizada na Flórida. O treinador Luis Zubeldía completou 44 anos e recebeu uma festa, com direito a um bolo, preparada pelo clube.

As comemorações aconteceram depois do treino da manhã. Através das redes sociais, o Tricolor parabenizou Zubeldía, que se comparou com vinho, ficando melhor à medida que está mais velho.