Vídeo de Guardiola discutindo com fãs que pediam autógrafos viraliza: ‘Não vou assinar de novo’

Nem mesmo as pazes com as vitórias acalmaram os ânimos de Pep Guardiola. Nesta segunda-feira (13), o técnico do Manchester City se irritou com fãs que impediram sua passagem para pedir assinatura ao astro. O treinador indagou o grupo conhecido por ”caçadores de autógrafos” e aconselhou os mais jovens a procurarem a escola.

O grupo faz parte de um movimento intenso do futebol europeu em que ‘fãs’ buscam assinaturas para vender depois. Não à toa, Guardiola dá ênfase à familiaridade com alguns rostos durante sua ‘bronca’ e deixa claro que não queria vê-los novamente.