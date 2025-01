Veja os números de Paulo Baya em sua estreia pelo Fluminense

Atacante é o único dos sete reforços já anunciados a entrar em campo pelo clube; veja como foi sua participação no empate com o Sampaio Corrêa

Ao entrar em campo no último domingo (12) pelo Campeonato Carioca com um time alternativo, o Fluminense levou a campo o atacante Paulo Baya. Ele foi, assim, o primeiro dos sete reforços a estrear com a camisa do clube.

O camisa 77 foi participativo, sendo um dos jogadores que mais movimentou o jogo. Saiba, então, como foram os números do ex-atacante do Goiás no empate em 0 a 0 com o Sampaio Corrêa.