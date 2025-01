Vasco segue conversas para renovar com Vegetti

Clube aproveita estadia de seu empresário, Hernán Bernardello, no RJ para continuar tratativas por uma renovação contratual

O Vasco segue na busca por renovar com o centroavante Vegetti. Afinal, uma das prioridades do cruz-maltino é ampliar o contrato dos jogadores que têm vínculo apenas até o fim de 2025, caso do argentino.

Dessa forma, o Vasco aproveita que o empresário do jogador, Hernán Bernardello, se encontra no Rio de Janeiro para acelerar a conversa pela renovação. A informação é do “ge” nesta segunda-feira (13).