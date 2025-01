Vasco goleia em primeiro jogo-treino do elenco principal em 2025

Equipe, sob o comando de Fábio Carille, bate o Casimiro de Abreu/Porto Real em atividade realizada no CT Moacyr Barbosa

O Vasco segue seu preparação para a temporada 2025. Com isso, o elenco principal teve seu primeiro teste neste domingo (12). Já sob o comando do técnico Fábio Carille, o time goleou por 7 a 0 o Casimiro de Abreu/Porto Real em atividade realizada no CT Moacyr Barbosa.

Ao longo do treino, Vegetti (dois), Payet (dois), Jean David (dois) e Puma Rodríguez estufaram a rede. Em campo, o Cruz-Maltino teve a seguinte escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Paulinho, Tchê Tchê e Coutinho; Alex Teixeira e Vegetti.