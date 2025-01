Técnico do Flamengo, Filipe Luís mantém rotina de atleta; entenda

Filipe Luís voltou a ser jogador de futebol? Não, porém tem quase a mesma rotina de um jogador. O técnico do Flamengo chama atenção nos treinamentos em sua primeira pré-temporada como treinador de um time profissional. O comandante rubro-negro participa intensamente dos treinos ao lado dos jogadores. Contudo, além disso, ele faz as mesmas atividades na academia e até acompanha os atletas na dieta.

Após assumir o comando do time profissional do Flamengo no fim da temporada passada, Filipe Luís terá mais tempo para implementar o seu modo de jogar e aprimorar o que já deu certo em 2024. Por isso, aumenta a expectativa e a pressão por seu trabalho.

Programação do Flamengo

O Flamengo realiza uma parte da pré-temporada em Gainesville, na Flórida. O Rubro-Negro ficará oito dias na cidade e depois viaja para Fort Lauderdale, onde encara o São Paulo, no dia 19, no estádio do Inter Miami, pelo FC Séries, a antiga Flórida Cup. Em seguida, a delegação retorna ao Rio de Janeiro, onde finaliza a preparação para a Supercopa do Brasil, no dia 2 de fevereiro, diante do Botafogo.

