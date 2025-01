Sport x Decisão: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano nesta terça-feira (14) / Crédito: Jogada 10

O Sport recebe o Decisão nesta terça-feira (14), às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. As equipes tiveram o mesmo resultado na estreia do Estadual, no último final de semana: empate em 1 a 1. Portanto, ambas estão somando um ponto na tabela do torneio. Assim, confira as principais informações do duelo. Onde assistir A partida terá transmissão exclusiva do Canal Goat (youtube).

Com a conquista do acesso à elite do Campeonato Brasileiro de 2025, o Leão chega com moral para a temporada. Porém, na estreia do Estadual, ficou apenas no empate com o Afogados em 1 a 1, no último sábado (11). Portanto, agora quer aproveitar o fator casa para conquistar a primeira vitória no torneio. Utilizando os jogadores da base em grande maioria na fase inicial da competição, o destaque vai para o atacante Micael, uma das grandes promessas do clube.