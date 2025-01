São Paulo estuda emprestar Patryck caso consiga liberação de Wendell

Com a chegada do lateral do Porto e a chegada de Enzo Díaz, Tricolor vê com bons olhos o empréstimo do jovem jogador para ganhar experiência / Crédito: Jogada 10

O São Paulo conseguiu resolver uma de suas maiores urgências no elenco, com a chegada do argentino Enzo Díaz. Isso porque a lateral esquerda era uma verdadeira dor de cabeça no clube, após a saída de Welington, que foi para o Southampton (ING), e o retorno de Jamal Lewis para o Newcastle.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além de Díaz, o Tricolor também já tem um pré-contrato com Wendell, do Porto, mas depende de um acordo de rescisão para poder deixar Portugal. No momento a negociação está parada. Contudo, caso o São Paulo consiga a liberação antecipada do jogador, um cria de Cotia pode acabar deixando o clube nesta janela de transferência.