Santos anuncia a contratação de Leo Godoy

O Santos anunciou na manhã desta segunda-feira (13/01), a contratação do lateral-direito Leo Godoy. O jogador argentino de 29 anos chega por empréstimo junto ao Athletico Paranaense até o final da temporada. O Peixe terá a opção de compra ao final do ano. Ele é o terceiro reforço anunciado pelo Alvinegro Praiano até aqui.

O argentino, que passou a treinar com o elenco somente no fim da última semana, tem sido testado por Caixinha. Durante parte de um trabalho técnico, com foco em ações defensivas, o argentino fez parte de uma linha formada por Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar. O quarteto está sendo visto como o provável titular neste início de 2025.

Caso esteja com a situação regularizada até esta segunda-feira, Leo Godoy já poderá estrear pelo Santos na primeira rodada do Paulistão. O Peixe encara o Mirassol na quinta-feira (16/01), às 21h30, na Vila Belmiro.

Léo Godoy surgiu como uma grande promessa no Estudiantes, onde despontou e teve grandes atuações. Seu desempenho chamou a atenção do Athletico Paranaense, que contratou o jogador em janeiro do ano passado, na contratação mais cara da temporada. Afinal, o Furacão desembolsou R$19 milhões pelo argentino.

Contudo, o lateral ficou longe de repetir as boas atuações em Curitiba. Ele disputou 42 dos 73 jogos do Furacão no ano, sendo titular em 32, com um gol marcado e quatro assistências. Com a queda do Athletico Paranaense para a Série B, o clube começou a passar por uma reformulação e o atleta também começou a receber sondagens, principalmente de times argentinos.