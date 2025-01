Roberto Assaf: Flamengo e o autêntico show de horrores em Aracaju

Fla com seu time B fez o que já era esperado.Péssimo jogo e derrota na estreia do Carioca

Numa partida paupérrima em todos os sentidos, o Flamengo iniciou 2025 passando vergonha com audiência nacional., Apanhando de 2 a 1 do Boavista. Os sergipanos cobraram R$ 150 pelo ingresso mais barato. O dinheiro deveria ser devolvido. Se o Flamengo insistir com este troço que entrou em capo hoje nos próximos jogos terá dificuldade para ficar entre os quatro clubes que decidirão o Estadual. É uma pena que narradores e comentaristas não tenham coragem para criticar uma tragédia destas. Afinal, isto é uma agressão ao torcedor, um desafio à paciência do mais calmo dos humanos, um acinte a quem aceita – federação e televisão – a atitude dos cartolas em escalar equipe “alternativa”. Assim, a impressão que ficou é a de que o 2025 do Flamengo será uma tristeza.

É impressionante a capacidade do dirigente em estragar o espetáculo. O Flamengo começou 2025 da pior maneira possível: juvenis na Copinha, juniores no Estadual, profissionais passeando nos Estados Unidos, e a apresentação de um diretor de futebol que fala barbaramente pelos cotovelos, prometendo até a possibilidade de gravidez ao seres masculinos. Demitiram Gabriel e contrataram um atacante que só a própria mãe conhece. E perderam a invencibilidade do Estadual na primeira rodada.