Rafael faz críticas a nota do Botafogo sobre não pagamentos de premiações

Ex-lateral deu respaldo a protesto do elenco, que ameaça não se apresentar caso clube não regularize atraso

O agora ex-jogador Rafael criticou a nota da diretoria do Botafogo sobre os atrasos no pagamento de premiações e questões trabalhistas. Após confirmar sua aposentadoria dos gramados, ele também manifestou apoio aos antigos companheiros.

Aliás, com a ausência dos pagamentos, os jogadores do Botafogo ameaçam não comparecer à reapresentação marcada para esta terça-feira (14), no Rio de Janeiro.