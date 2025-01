Perto de rescindir com a Juventus, Danilo está entre Napoli e Flamengo

Danilo se aproxima do fim de ciclo na Juventus e começa a planejar o futuro. De acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o defensor brasileiro está entre Napoli e Flamengo. O atleta está em negociação com o atual clube para uma rescisão de contrato. Logo, ficará livre no mercado para assinar com um novo time.

O Napoli sinalizou ao estafe de Danilo que aguarda apenas a rescisão com a Juventus para avançar nas tratativas. No entanto, o Flamengo surge como uma segunda opção nos bastidores. O atleta de 33 anos terá que escolher entre se manter na Itália ou retornar ao Brasil, onde atuou pela última vez em 2011, no Santos. Posteriormente, passou Porto, Real Madrid e Manchester City.