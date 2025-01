Pablo recebe elogios de técnico após falha em volta ao Flamengo

Cleber dos Santos destaca experiência do zagueiro mesmo com erro na derrota para o Boavista em estreia pelo Carioca 2025

O Flamengo estreou com derrota para o Boavista na Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca . No entanto, a atuação do zagueiro Pablo não agradou aos torcedores em seu retorno ao Rubro-Negro após empréstimo ao Botafogo. O defensor é um dos experientes que está presente no elenco recheado de Garotos do Ninho e reservas. No entanto, ele recebeu apoio do técnico Cleber dos Santos.

As críticas sobre Pablo, porém, aumentaram após o lance em que culminou no gol do Boavista. Aos 35 minutos do primeiro tempo, o atacante Zé Vitor se livrou da marcação do zagueiro do Flamengo. Com muita liberdade, o atleta não teve dificuldade para cabecear e abrir o marcador no Estádio Batistão.

O elenco alternativo do Flamengo é mesclado com juventude e experiência. Dos mais “cascudos” do time aparece Pablo. Diante dessa bagagem, o técnico Cleber dos Santos escalou o atleta ao lado de Cleiton, formando a dupla de zaga titular.

Situação do Flamengo

O Flamengo não perdia numa estreia de Taça Guanabara desde 2006, ou seja, há 19 anos – desde a derrota por 1 a 0 para o Nova Iguaçu. Com a escrita quebrada, o Rubro-Negro agora figura na parte debaixo da tabela da Taça Guanabara, em 9º, atrás do Botafogo, que também não venceu seu confronto.