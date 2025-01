No reencontro com Diniz, Marquinhos explica motivo de escolher o Cruzeiro

Atacante atuou com o técnico no Fluminense, mas com Mano Menezes não teve muitas oportunidades e agora terá chance no time mineiro / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro segue fazendo grande movimentação no mercado para a atual temporada. Assim, depois de Gabigol, Fabrício Bruno, Fagner, entre outros nomes, a bola da vez é o atacante Marquinhos, ex-Arsenal e Fluminense, apresentado como novo reforço. Aliás, no time mineiro, ele vai reencontrar o técnico Fernando Diniz, que o pediu no Fluminense. Assim, quando ele saiu e entrou Mano Menezes, o atacante não teve muito espaço e seu vínculo não foi renovado com a equipe carioca. Já no Cruzeiro, ele recebeu a camisa 17. Além disso, atuou por times da Europa, entre eles o Arsenal, mas não teve sucesso no velho continente.

