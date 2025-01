Mansão de penta com a Seleção vira palco de fotos de ex durante divórcio litigioso

Vencedor da Copa do Mundo de 2002 com o Brasil passa por processo de divisão de bens com avaliação bilionária

Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, Roberto Carlos passa por um turbulento processo de divórcio com Mariana Lucon desde o ano passado. Assim, os dois entraram na Justiça com um pedido de divisão de bens que é avaliado em R$ 1 bilhão. Neste cenário, o ex-lateral-esquerdo não frequenta a sua mansão já há alguns meses. Tanto que a imprensa espanhola veiculou que o antigo craque está usando as instalações do centro de treinamento do Real Madrid para dormir.

Isso porque no seu imóvel de luxo reside a sua ex-esposa por 15 anos e suas duas filhas. No atual cenário o relacionamento está tão complicado que o ex-lateral sequer passou o Natal e o Réveillon com as três. Roberto Carlos ainda é dono de mais uma propriedade em que vivem seus antigos sogros. Em meio ao processo de separação, aliás, Mariana Lucon exibe a residência como cenário de fotos. O local destaca-se pelo estilo despojado, além do predomínio das cores branco e cinza. Formada como fisioterapeuta, ela está se aventurando na carreira de influenciadora e conta com o auxílio de especialista na postagem de vídeos e fotos.