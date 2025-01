Leverkusen x Mainz: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeão está em segundo lugar e espera vencer uma das sensações da temporada para encostar no líder do Alemão, o Bayern

Na sua luta por mais um título do Alemão, o atual campeão Leverkusen recebe o Mainz em jogo pela 17ª rodada da Bundesliga. Com 35 pontos, o time é o segundo colocado. Assim, busca a vitória para seguir próximo do ponteiro Bayern de Munique, que tem 39. Mas o Mainz é um time perigoso. Afinal, está em quinto lugar (zona das ligas europas), com 28 pontos. O duelo tem início às 16h30 (de Brasília), na Bay Arena, em Leverkusen.

Onde assistir

Cazé TV e Onefootball transmite a partir das 16h30 (deBrasília).