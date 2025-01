John Textor diz que presidente da Liga Francesa parece ‘cachorrinho’ de Al-Khelaifi

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - JUNE 26: Botafogo president John Textor before the match between Botafogo and Fluminense as part of Brasileirao 2022 at Estadio Olimpico Nilton Santos on June 26, 2022 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images) / Crédito: Wagner Meier

John Textor, proprietário do Lyon e da SAF do Botafogo, voltou a criticar o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, e a influência do clube parisiense na Liga Francesa. Em entrevista à ‘RMC Sport’, o empresário norte-americano acusou Vincent Labrune, presidente da Liga de Futebol Profissional da França (LFP), de ser submisso à Al-Khelaifi. “Fiquei completamente chocado porque, em uma discussão sobre direitos televisivos, o presidente da Liga, que deveria liderar os debates, quase não falou nada. Nasser tomou a frente, mesmo sendo chefe de um canal diretamente envolvido (‘BeIN Sports’). Se alguém discordava, Nasser ‘latia’ para a pessoa. Houve muita intimidação, e o presidente da Liga se comportou como um ‘cachorrinho’”, declarou Textor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ele também destacou a influência excessiva do PSG sobre o futebol francês.

“A Liga está totalmente dominada por Nasser. A influência do PSG na Liga e até na DNCG merece uma análise mais profunda”, disse. LEIA MAIS: Beraldo valoriza boa atuação e ‘nova velha’ função no PSG Apesar de já ter tido uma boa relação com Al-Khelaifi, John Textor afirmou que, no momento, não pretende negociar jogadores com o PSG, após ser questionado sobre a possibilidade de receber uma grande oferta por jogadores do Lyon, como Rayan Cherki ou Malick Fofana, que têm despertado interesse no mercado.