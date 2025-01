James Rodríguez, ex-São Paulo, é anunciado pelo León, do México

Meia colombiano deixa o Rayo Vallecano após poucos meses sem brilho na Espanha; atual clube do jogador está no grupo do Flamengo no Mundial / Crédito: Jogada 10

O León, do México, anunciou a contratação do meia James Rodríguez nesta segunda-feira (13), com uma publicação nas redes sociais. O jogador chega ao clube como um dos principais reforços para o novo Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho de 2024. O camisa 10 da Colômbia teve passangens discretas em seus dois últimos clubes: São Paulo e Rayo Vallecano. No Brasil, atuou no Tricolor Paulista por um pouco mais de dois anos e disputou 22 partidas, com dois gols e quatro assistências.

