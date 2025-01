Internacional terá problemas com desfalques já no início da temporada

O técnico Roger Machado terá alguns problemas para montar o Internacional no Campeonato Gaúcho neste início de temporada. Isso porque o clube anunciou um boletim médico e apontou contusões do goleiro Rochet, do zagueiro Rogel e do meio-campista Bruno Tabata. Além disso, comunicou a necessidade do jovem Gabriel Carvalho passar por uma cirurgia por uma lesão no pé esquerdo, enquanto está a serviço da Seleção Brasileira sub-20.

O arqueiro uruguaio alegou uma espécie de tendinite no joelho esquerdo na reapresentação do elenco para dar início à pré-temporada. Assim, por meio da nota, o Colorado esclareceu que Rochet não estará à disposição nos primeiros jogos do Estadual. Deste modo, Anthoni e Ivan vão disputar a vaga para substituí-lo. Já Bruno Tabata reclamou de um incômodo na coxa esquerda e passa por um trabalho de reforço muscular como forma de recuperação. Assim, até o momento, ainda não está presente nas primeiras atividades da pré-temporada com o restante do grupo. Tal situação terá uma mudança somente quando ele recuperar as condições físicas ideais.