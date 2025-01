Igor Jesus é vendido para clube da MLS, e Flamengo lucra R$ 25 milhões com volante

Após um semestre na Europa, Igor Jesus está de saída do Estrela da Amadora, de Portugal. O clube português acertou a venda do volante de 21 anos para o Los Angeles FC, da MLS, nesta segunda-feira (13). A equipe dos Estados Unidos pagará 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões na cotação atual) pelo atleta. Dono de 50% dos direitos econômicos, o Flamengo terá direito à metade do valor. Ou seja, 2 milhões de euros (R$ 12,5 milhões). A informação é do portal Ge.

Igor Jesus foi vendido ao Estrela da Amadora em agosto do ano passado por 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,5 milhões). Logo, com a nova venda, o Flamengo chega a 4 milhões de euros de lucro com o jogador, valor da transferência para MLS. Pelo Rubro-Negro, a cria do Ninho realizou 32 partidas com duas assistências como profissional.