Ídolo do Manchester United vai treinar crianças em hotel luxuoso

Wayne Rooney, ídolo do Manchester United, vai treinar crianças em um luxuoso hotel Jumeirah Beach, em Dubai. Ele estava sem clube desde que deixou o comando do Plymouth Argyle, da segunda divisão inglesa.

Assim, o treinador vai ser o responsável pelo treinamento das crianças durante as férias de sete dias no próximo mês. As diárias do hotel são entre R$ 2.413 e R$ 15 mil. O local ainda possui uma praia particular de areia branca com um quilômetro de extensão, repleta de iates, restaurantes e um spa de classe mundial.