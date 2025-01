Fluminense e Peñarol aguardam decisão de Terans sobre possível empréstimo

Acordo entre Tricolor e Carbonero está encaminhado, porém ainda depende do aval do uruguaio para que seja concretizado

Com nove estrangeiros em seu elenco, o Fluminense trabalha para a saída de um deles. Trata-se de David Terans, que tem acordo encaminhado para defender o Peñarol por empréstimo de um ano. No entanto, a transação ainda não foi selada e aguarda a definição do próprio atleta. A informação é do portal ESPN.

Dessa forma, ambos os clubes esperam a definição do meia-atacante, que já teve uma passagem pelo Carbonero, entre 2020 e 2021, antes de chegar ao Athletico.