Flamengo abre conversas para contratar Jorginho, do Arsenal

Jorginho, aliás, já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, mas o Flamengo quer o jogador ainda nesta janela de transferência. Ele, assim, precisa da liberação do Arsenal. Caso contrário, o Rubro-Negro não pretende esperar para tê-lo somente no meio do ano.

O Flamengo negocia a contratação do volante Jorginho, que está no Arsenal. O Rubro-Negro pretende fechar um acordo sem custos e estuda fazer contrato de três anos para o atleta. O jogador de 33 anos, entretanto, tem vínculo com o clube inglês até junho de 2025. A informação é do “ge”.

Para reforçar ainda mais o interesse do Flamengo, o técnico Filipe Luis já conversou com Jorginho para reafirmar a relevância que terá no time atual. Aliás, já até aconteceu uma videoconferência entre o técnico, o jogador e o diretor de futebol. As negociações seguem em andamento.

Jorginho tem uma carreira consolidada na Europa. O volante começou no Hellas Verona, da Itália, se destacou no Napoli até chegar ao Chelsea. Lá, ele foi campeão da Liga dos Campeões pelo clube inglês e da Euro pela Itália (ele é naturalizado italiano) em 2021. No mesmo ano, foi eleito o melhor jogador da temporada pela UEFA e ficou em terceiro na votação para Bola de Ouro.

A procura do Flamengo é por causa da possível saída de Pulgar. O chileno deseja retornar à Europa. O time ainda conta com Evertton Araújo e Allan, porém ainda sem grande convencimento em campo. O primeiro ainda está começando seus passos no time profissional, enquanto o segundo não conseguiu se firmar na equipe rubro-negra.