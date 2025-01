Filha do Romário recebe declaração de namorado: ‘Futura noiva’

Ivy, de 19 anos, é filha caçula do ex-jogador. Ela namora Caio Freitas, de 21 anos, que também tem Síndrome de Down, desde 2022 / Crédito: Jogada 10

Ivy Faria, de 19 anos, filha caçula de Romário, recebeu uma declaração nesta segunda-feira (13) nas redes sociais do namorado, Caio Freitas, de 21 anos, que também tem Síndrome de Down. Eles estão juntos desde 2022 e, de acordo com ele, em breve devem ficar noivos. “O amor da minha vida toda. Eu e amo para sempre, minha futura noiva”, escreveu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Recentemente, Ivy se formou no ensino médio e vai cursar faculdade de Artes Cênicas. Aliás, durante a sua colação de grau, em dezembro, ela fez um discurso emocionante.

“Hoje é um dia muito especial para mim, com qual eu sonho há muito tempo. Se eu estou aqui, é porque eu venci desafios. Quando eu entrei na escola, muitas pessoas duvidaram que eu chegaria até aqui. A minha vontade de aprender e a minha força nunca deixaram que eu desistisse do meu sonho. A síndrome de down não me impediu de lutar e conquistar o meu espaço. Muitas pessoas me ajudaram para eu chegar até aqui”, disse ela. Romário se declara à filha O ex-jogador, por sua vez, repostou a publicação com uma declaração. “Discurso de Formatura da minha princesa!! Mais uma etapa concluída com sucesso em sua vida. Hoje ela está se formando no ensino médio e começará uma nova jornada na faculdade. QUE ORGULHO de você, minha filha! Rumo a artes cênicas!”, escreveu.