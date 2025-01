Felipe Melo acompanha jogo do Fluminense e se declara: ‘Gravado na minha memória’

Fluminense x Atlético-GO - 15/06/2024 - Rio de Janeiro, Brasil - 15/06/2024 - Maracanã - Fluminense enfrenta o Atlético GO esta noite no Maracanã pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. FOTO DE MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. / Crédito: Marcelo Goncalves

Depois de confirmar a saída do Fluminense, Felipe Melo compareceu ao jogo contra o Sampaio Corrêa, em Moça Bonita, na estreia pelo Campeonato Carioca. Por lá, viveu a expectativa de ver seu filho em campo, mas o meia Davi Melo ficou no banco. Em entrevista à FluTV, o defensor falou sobre o amor pelo clube carioca, “Foram três anos de tantas coisas que vivemos juntos no Fluminense. Eu falo assim, está gravado na minha memória. Já no primeiro ano evitamos o tetracampeonato estadual seguido do nosso rival, vencemos eles na final. No ano seguinte, o título de virada, ganhamos a Libertadores, depois a Recopa. Algo de Deus e sobrenatural”, disse.

"Esse carinho do torcedor, hoje eu sou um torcedor a mais. É algo recíproco. Não nasci tricolor, mas vou morrer tricolor. Esse sentimento já está sendo passado pros meus filhos e vou passar pros meus netos. Tem dois clubes que amo no Brasil. O Fluminense e o Palmeiras. Onde eu for, levarei o nome do Fluminense", completou.