Fabrício Bruno revela ‘dívida’ com o Cruzeiro, seu novo clube

Zagueiro, que deixou a Raposa rumo ao Bragantino, em 2020 no pior momento da história celeste, sente que precisa se redimir com a torcida

Após mais de um mês e meio de negociações, o Cruzeiro anunciou a contratação do zagueiro Fabrício Bruno, vindo do Flamengo. A Raposa pagou R$ 44 milhões ao Rubro-Negro. Durante sua apresentação no último domingo (12), ele fez algumas revelações.

O defensor deixou o Cruzeiro em 2020, no período em que o clube celeste enfrentava sua maior crise, com o rebaixamento para a Série B do Brasileiro e maior destaque nas páginas policiais do que esportivas, diante das várias denuncias de crime apontadas sobre a diretoria da época. Assim, Fabrício Bruno acredita que precisa pagar essa dívida com o torcedor cruzeirense.