Esposas de jogadores do Mallorca relatam assédio em estádio da Arábia Saudita; clube denuncia à Federação

Caso envolveu, segundo representantes do clube espanhol, outras 250 ocorrências em saída do estádio após a derrota por 3 a 0 para o Real Madrid

As esposas de Dani Rodríguez e Dominik Greif, atletas do Mallorca, foram vítimas de assédio durante a Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita. As mulheres relataram à televisão que os casos ocorreram após a derrota para o Real Madrid, na última quinta-feira, dia 9 de janeiro.

De acordo com relato de Cristina Palavra, esposa do meia Dani Rodríguez, um grupo de homens abordou a dupla, que estavam acompanhadas de crianças, na saída do Estádio King Abdullah Sports City.