Enzo Díaz ‘herda’ camisa 13 de Rafinha no São Paulo: ‘Especial’

Atleta, de 29 anos, que chegou do River Plate, é apresentado pelo Tricolor nesta segunda-feira (13) e se torna o quarto argentino no clube / Crédito: Jogada 10

Um dos reforços do São Paulo para 2025, o lateral-esquerdo Enzo Díaz se apresentou ao novo clube nesta segunda-feira (13), durante a pré-temporada da equipe em Orlando, nos Estados Unidos. O atleta de 29 anos, que chegou do River Plate, explicou a escolha pela camisa 13, que estava vaga desde a saída de Rafinha. “É um numero especial, meu filho escolheu quando cheguei ao River, agora estava vazia e vou usar. É um número especial, tratarei de usar”, destacou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Enzo Díaz é o quarto argentino do elenco, juntando-se a Calleri, Alan Franco e Santiago Longo. O elenco conta ainda com o paraguaio Bobadilla, com o venezuelano Ferraresi e com o equatoriano Arboleda, além de toda comissão também sul-americana.