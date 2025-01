Em dia de estreia, Fred Bruno anuncia novidades para edição do Globo Esporte

O jornalista Fred Bruno está a poucas horas de realizar um dos sonhos mais antigos de sua vida: apresentar o Globo Esporte. Agora apresentador, o comunicador estreia no comando da edição paulista de um dos programas de maior audiência da emissora em TV Aberta nesta segunda-feira, às 13h. A exibição, porém, contará com outras novidades além da presença do ex-BBB.

“Recados importantes, já que vamos começar com coisas diferentes, pois viemos para sacudir mesmo. Vai ter um QR Code na tela e vocês vão participar do programa. Ou seja, podem mandar foto, vídeo, ideias para trocar comigo, comentários, cornetas, podem dar notícias… Quero fazer algo muito junto com vocês, como sempre fiz. Então, no Globo Esporte não vai ser diferente”, e completou: