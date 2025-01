Diretor do Atlético argumenta saídas e cita falta de respeito de Zaracho

Em entrevista coletiva, Victor esclareceu saídas de Battaglia e Zaracho e garantiu que dinheiro da venda de Paulinho será reinvestido / Crédito: Jogada 10

O Atlético resolveu abrir suas portas nesta segunda-feira (13). Assim, foi possível acompanhar o treino do Galo, a apresentação do técnico Cuca e, por fim, uma entrevista com o diretor de futebol, Victor Bagy. O ex-goleiro deu vários esclarecimentos sobre as saídas recentes de atletas. Bagy ressaltou que o dinheiro arrecadado com as saídas será reinvestido. Além disso, ele explicou que a situação de Battaglia era bastante complexa.

"Realmente, os valores pela saída do Paulinho serão reinvestidos. Os valores dessas saídas (Zaracho e Battaglia) vão ser incorporados. Obviamente, buscamos qualificar. A minha busca, com o Cuca e demais, é qualificar. Temos uma base da equipe. Queremos deixar o time mais jovem e qualificado. Vamos buscar fazer a melhor distribuição possível. Sobre Zaracho e Battaglia, eram situações complexas. Com o Battaglia, dobramos o valor investido em dois anos. Diante do desejo dele e de situações familiares, entendemos que houve uma compensação financeira por isso", destacou.

Situação do outro argentino Sobre Matías Zaracho, Victor explicou que diversas tentativas de negociação ocorreram, mas o atleta e seus agentes dificultaram os tratos. “Com o Zaracho, tínhamos um contrato que nos deixava fragilizados. Estamos desde março de 2024 tentando a renovação. Fizemos uma proposta inicial, que foi considerada abaixo. Tentamos por inúmeras vezes nos reunir com o representante dele, mas nunca nos respondeu, nem enviou uma contraproposta. Isso demonstrou falta de respeito e deslealdade”, destacou. O diretor atleticano ainda explicou que, diante de toda a situação envolvida, a melhor opção foi negociar o atleta.