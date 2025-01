De Balenciaga a acessórios de R$ 95 mil: jogadores do Flamengo elegem o ‘mais estiloso’ em reapresentação

Em brincadeira antes do treino desta segunda-feira (13), atletas do grupo principal votaram no jogador 'elegante' da ida ao CT / Crédito: Jogada 10

O grupo principal do Flamengo já está se preparando para pré-temporada nos Estados Unidos, mas a reapresentação ao Ninho do Urubu ainda está dando o que falar. Do mais ousado ao mais simples, os jogadores decidiram – quase por unanimidade – quem levou o troféu de mais estiloso do plantel para o início dos trabalhos. Contudo, apesar dos variados requintes, um ponto em comum prevaleceu na disputa: o luxo na hora de se vestir. Sem muita novidade, Carlos Alcaraz, ou Charly, ganhou o reconhecimento dos companheiros e levou o troféu de mais estiloso da reapresentação. O look da contratação mais cara do Rubro-Negro, avaliado em R$ 15 mil no site da Balenciaga, rendeu inúmeros debates nas redes sociais.

Allan, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha e Wesley puxaram o início da votação e entraram em comum acordo quanto a Alcaraz. O camisa 4 ainda ironizou: "Aquele estilo morto". Pulgar, De Arrascaeta, Luiz Araújo e Plata seguiram os companheiros.